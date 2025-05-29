Шереметьевская таможня пресекла контрабанду кубинских сигар на 1,5 млн руб

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В столичном аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду кубинских сигар. Стоимость партии – почти 1,5 миллиона рублей, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на главного инспектора Шереметьевской таможни Екатерину Пушенкову.

Нелегальный товар обнаружили у иностранца, который прилетел в Москву и Кайо-Коко. Кубинские сигары без маркировки были спрятаны в два чемодана. По словам пассажира, он их вез для себя и друзей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее таможенники предотвратили контрабанду военной продукции в Китай. Оперативники задержали в отделении почты 28-летнего иностранного гражданина, который хотел отправить посылки с жилетами для боевой и походной выкладки, а также бронежилет.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до миллиона рублей.