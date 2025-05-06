В Москве таможенники предотвратили контрабанду военной продукции в Китай

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Центральной оперативной и Центральной почтовой таможен предотвратили контрабанду военной продукции в Китай. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба в телеграм-канале.

По данным ведомства, оперативники задержали в столичном отделении почты 28-летнего иностранца, который хотел отправить две посылки с боевой экипировкой.

Согласно декларации, он отправлял в качестве подарков снаряжение для занятий альпинизмом, рыбалкой и тхэквондо. Вместо заявленного в посылках оказались два жилета для боевой и походной выкладки и бронежилет.

В связи с этим возбудили два уголовных дела по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда военной техники, иного вооружения"). Статья предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможня Белоруссии пресекла незаконный ввоз из Польши крупной партии взрывчатки. Ее планировали транспортировать в Россию. Согласно экспертизе, обнаруженное вещество массой 580 килограммов – мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. Его пытались скрыть, накрыв виброшумоизоляционными листами и листами ДСП.