В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили у мужчины золотую цепь на 8,6 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Золотую цепь весом 2 килограмма и стоимостью 8,6 миллиона рублей пытались нелегально вывезти в Турцию. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили цепь в сумке иностранного гражданина, когда он проходил по "зеленому" коридору. Однако мужчина заявил, что это его личная вещь и о ее стоимости он не в курсе.

Экспертиза показала, что цепь содержит 99,5% золота и не является готовым ювелирным украшением, уточнили в пресс-службы таможни.

В отношении иностранца возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее таможенники в Омске изъяли у пассажира высушенную голову крокодила. Как выяснилось, житель Омска вез экзотический сувенир для личной коллекции, но не знал о необходимости его декларирования. Экспертиза подтвердила подлинность находки и установила, что она подпадает под действие Конвенции СИТЕС о защите исчезающих видов. Теперь мужчине грозит штраф, а необычный груз будет конфискован.