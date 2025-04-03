Таможня в Домодедово нашла у россиянки драгоценности стоимостью 5 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможенники столичного аэропорта Домодедово обнаружили у пассажирки рейса из Дубая ювелирные изделия, стоимость которых составляет 5 миллионов рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

"На "зеленом" коридоре девушку остановил инспектор. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex", – говорится в сообщении.

В свою очередь, девушка рассказала, что драгоценности приобретала давно и не была знакома с правилами.

Как показала экспертиза, ювелирные изделия являются подлинными. Они выполнены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, перламутра, малахита, оникса и топаза.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"). Женщине может грозить до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

Ранее домодедовские таможенники пресекли контрабанду самоцветов из Индии. 79 драгоценных камней были найдены в нижнем белье и ручной клади туристки. Рыночная стоимость самоцветов превысила 1,2 миллиона рублей. Проведенная экспертиза показала, что обработанными минералами оказались изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий.

