Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Домодедовские таможенники пресекли контрабанду самоцветов из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, 79 драгоценных камней обнаружили в нижнем белье и ручной клади туристки. Рыночная стоимость самоцветов превысила 1,2 миллиона рублей.

Нарушительницей оказалась россиянка, которая прилетела из Индии и прошла через "зеленый" коридор. В ходе таможенного контроля инспектор нашел в ее сумке четыре разноцветных камня в пакетах, а при личном досмотре – еще 75 зеленых минералов.



По словам женщины, она купила ювелирное сырье для создания украшений и везла таким способом, чтобы не повредить. Проведенная экспертиза показала, что обработанными минералами оказались изумруды, аметист, кошачий глаз и цирконий.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Россиянке грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей.

Ранее домодедовские таможенники обнаружили незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston стоимостью 22 миллиона рублей у пассажира из Дубая. Украшение находилось в рюкзаке мужчины. Как рассказал иностранец, он вез помолвочное кольцо в подарок невесте, а с таможенными правилами не ознакомился.