В Домодедово таможня нашла незадекларированное кольцо стоимостью 22 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ аэропорта Домодедово нашла незадекларированное кольцо американского бренда Harry Winston стоимостью 22 миллиона рублей у пассажира из Дубая. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

60-летний иностранец, который прибыл из Австралии транзитом через Дубай, был остановлен в зеленом коридоре. При досмотре таможенники установили, что ювелирное изделие находилось в рюкзаке. Однако, как рассказал мужчина, помолвочное кольцо он вез в подарок невесте и с таможенными правилами не был знаком.

"Согласно заключению эксперта, кольцо Harry Winston коллекции Classic изготовлено из платины 950-й пробы и украшено бриллиантом овальной формы 6 карат, который выделяется двумя багетными боковыми камнями", – говорится в сообщении.

По факту случившегося было заведено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы от двух лет либо штраф в размере до 500 тысяч рублей.

Ранее таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 6,5 тонны нефрита на 60 миллионов рублей. Автомобиль с глыбами зеленого нефрита и необработанными кусками белого нефрита был остановлен на пункте пропуска Веселоярск Алтайского края. Выяснилось, что группа иностранцев нелегально добыла камни и пыталась вывезти их при помощи подложных документов о происхождении.

