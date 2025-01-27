Алтайские таможенники пресекли контрабанду нефрита на 60 млн рублей

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Алтайские таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 6,5 тонны нефрита на 60 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

Автомобиль с глыбами зеленого нефрита и необработанными кусками белого нефрита был остановлен на пункте пропуска Веселоярск Алтайского края. Выяснилось, что группа иностранцев нелегально добыла нефрит и пыталась вывезти его при помощи подложных документов о происхождении камней.



По факту контрабанды ресурсов возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее сотрудники Центральной почтовой таможни обнаружили в двух посылках радиоактивные военный компас и авиационные часы. Выяснилось, что часы излучают радиацию в 25 раз выше нормы, а также содержат радий. На компасе нашли следы трития и превышение фоновых значений радиации в 4 раза.

Таможенники напомнили, что товары, превышающие эквивалентную дозу в микрозиверт в час, запрещены к пересылке в почтовых отправлениях.

