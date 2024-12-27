Таможенники нашли радиоактивные часы и компас в посылках в Москве

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Сотрудники Центральной почтовой таможни (ЦПТ) обнаружили в двух посылках радиоактивные военный компас и авиационные часы. Об этом заявила пресс-служба ФТС РФ, передает Агентство "Москва".

"Часы советского производства отправили из Москвы в немецкий Франкфурт, а американский компас прибыл из Чикаго среди детских игрушек и направлялся в Воронеж", – отметили в службе.

В ходе проверки на комплексе радиационного контроля выяснилось, что часы излучают радиацию в 25 раз выше фоновых значений, а также содержат радий. На компасе нашли присутствие трития и выявили превышение фона в 4 раза. Так, оба предмета были загрязнены бета-частицами.

"Радиоактивные часы изъяты, а посылку с компасом вернут отправителю", – уточнили там.

В свою очередь, начальник отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными материалами ЦПТ Сергей Курилов рассказал, что чаще всего превышение радиационного фона при пересылке по почте выявляют у авиационных часов, компасов и различных частей к механизмам, включая стрелки. Он напомнил, что товары, превышающие эквивалентную дозу в 1 микрозиверт в час, запрещены к пересылке в почтовых отправлениях.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево нашли радиоактивные часы. Их пытался пронести 35-летний гражданин Китая. Выяснилось, что уровень излучения часов в его багаже в 16 раз превышал допустимую норму.

