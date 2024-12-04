Новосибирские таможенники обнаружили у пассажирки голову крокодила

Фото: телеграм-канал "ФТС России|PRO Таможню"

Таможенники в Новосибирске нашли в сумке россиянки, которая прилетела из Пхукета, высушенную голову крокодила. Ей грозит штраф, сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

"Дериват инспекторы выявили на зеленом коридоре с помощью рентгена. Женщина пояснила, что приобрела его в одной из сувенирных лавок Таиланда для себя, о необходимости декларирования и предоставления разрешительных документов не знала", – подчеркнула служба.

Как показали результаты экспертизы, женщина провезла настоящую голову хищника, вид которого находится под действием конвенции СИТЕС, запрещающей торговлю редкими животными.

По данному факту заведены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 ("Недекларирование товаров") и статьи 16.3 ("Несоблюдение запретов и ограничений"). Россиянке грозит штраф с возможной конфискацией товара.

Ранее таможенники обнаружили живых муравьев в двух посылках из Таиланда, адресованных в Москву. Их нашли во время сканирования коробок с детскими игрушками и печеньем. Насекомых запечатали в пробирки вместе с питательным раствором. Всего сотрудники таможенной службы нашли 171 инкубатор с различными видами.

