Таможенники в Сочи обнаружили у россиянки драгоценности на 56 млн руб

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Россиянка, которая летела из Турции, пыталась незаконно ввезти около 1,6 тысячи ювелирных изделий, общая стоимость которых составила 56 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

По данным ведомства, 66-летнюю женщину остановили в "зеленом" коридоре во время прохождения контроля на рейс Стамбул – Сочи. Часть драгоценностей находилась в ее сумке, другая – под одеждой, в нательном поясном бандаже с карманами.

Общий вес незадекларированных украшений с бриллиантами, фианитами и жемчугом оценивается в 6,5 килограмма. На некоторых драгоценностях были выгравированы надписи Cartier и Bvlgari.

Сама пассажирка рассказала, что перевозила изделия по просьбе знакомой из Турции для передачи незнакомому человеку в Сочи. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее таможенники предотвратили незаконный вывоз из России 6,5 тонны нефрита на 60 миллионов рублей. Автомобиль с глыбами зеленого нефрита и необработанными кусками белого нефрита был остановлен на пункте пропуска Веселоярск Алтайского края. Выяснилось, что группа иностранцев нелегально добыла камни и пыталась вывезти их при помощи подложных документов о происхождении.

