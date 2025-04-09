В Дагестане задержали мужчину с бриллиантами на 41 млн рублей из ОАЭ

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Контрабанду бриллиантов на 41 миллион рублей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пресекли дагестанские таможенники. Об этом сообщается в телеграм-канале Федеральной таможенной службы.

По информации таможенников, 33-летнего россиянина остановили на "зеленом" коридоре. Во время досмотра у мужчины обнаружили шесть прозрачных камней.

"По результатам экспертизы камни являются бриллиантами весом от 1 до 7,03 карата. Они относятся к стратегически важным ресурсам", – говорится в сообщении.

Также оперативники выяснили, что россиянин приобрел драгоценности на международной выставке в ОАЭ. В дальнейшем он хотел перепродать их в России.

По данным пресс-службы, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Мероприятие проводилось совместно с управлением ФСБ России по Республике Дагестан.

Ранее таможня в Домодедово нашла у россиянки драгоценности стоимостью 5 миллионов рублей. В ручной клади 32-летней россиянки были обнаружены 17 украшений Cartier, Hermes, Van Cleef and Arpels, Casa Gi, Rolex. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.