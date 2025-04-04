Таможня в Шереметьево пресекла контрабанду более 56 тыс евро гражданином Франции

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Таможня в аэропорту Шереметьево пресекла незаконный ввоз более 56 тысяч евро. Сделать это пытался 48-летний француз, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Мужчина, по данным ведомства, прилетел с деньгами из сербского Белграда. Его остановили сотрудники таможенной службы для проведения проверки на "зеленом" коридоре. Пассажир предоставил для осмотра картонную коробку, где находилось около 56,6 тысячи евро и 24,6 тысячи рублей.

Гражданин Франции объяснил, что не знал о правилах ввоза средств в Россию. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наличных в крупном размере". Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы или штраф в размере до десятикратной суммы незаконно перевозимых средств.

Пассажиру вернули под расписку лишь ту сумму, которую можно перевозить через таможенную границу без декларирования.

В середине марта в аэропорту Шереметьево был задержан 43-летний украинец, который пытался незаконно ввезти в Россию из Катара 70 тысяч долларов. По данным ФТС РФ, мужчина во время проверки рассказал, что везет с собой наличные в размере 10 тысяч долларов, которые он предоставил для подсчета.

Однако установлено, что он также незаконно перевозил еще свыше 6,5 миллиона рублей. В связи с этим было возбуждено дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Ему грозит до 4 лет лишения свободы или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перевозимой валюты.