Украинец задержан в Шереметьево за вывоз 70 тыс долларов из Катара в Россию

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

43-летний украинец задержан в аэропорту Шереметьево после того, как он пытался незаконно вывезти из Катара в Россию 70 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, мужчина был остановлен в "зеленом коридоре". Там он рассказал, что везет с собой наличные, которые после предоставил для подсчета. Ему вернули под расписку 10 тысяч долларов, которые можно было перевозить через границу без декларирования.

Однако гражданин Украины незаконно перевозил еще более 6,5 миллиона рублей. В связи с этим на него было заведено дело о контрабанде наличных в особо крупном размере. Ему грозит до четырех лет лишения свободы или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перевозимой валюты.

В январе тюменские таможенники пресекли контрабанду 256 плиток дубайского шоколада, которые в Россию попытались нелегально ввезти двое мужчин из ОАЭ. По данным ФТС, у пассажиров были обнаружены 72 и 184 плитки шоколада соответственно. Общая стоимость составила 940 тысяч рублей.

Мужчины признались, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, но подавать декларации на товар они не планировали. В связи с этим были возбуждены два дела по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" КоАП РФ. Суд по одному из них конфисковал 72 плитки шоколада.

