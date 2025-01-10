Тюменские таможенники пресекли контрабанду дубайского шоколада из ОАЭ

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Тюменские таможенники пресекли контрабанду 256 плиток дубайского шоколада, которые в Россию попытались нелегально ввезти двое мужчин из ОАЭ для перепродажи, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

По данным ФТС, у пассажиров были обнаружены 72 и 184 плитки шоколада соответственно. При этом общая стоимость составила 940 тысяч рублей. Мужчины признались, что кондитерские изделия были приобретены для розничной торговли в Тюмени, но подавать декларации на товар по установленной форме они не планировали.

В связи с этим были возбуждены два дела об административных правонарушениях по статье "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" КоАП РФ. Суд уже рассмотрел материалы по одному из дел и назначил конфискацию 72 плиток.

Между тем ФСБ РФ совместно с таможней задержали партию более чем из 0,5 тонны наркотиков, которую контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей.

В результате были задержаны члены колумбийского картеля "Кали". Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.