ФСБ задержала более полтонны кокаина на 1,5 млрд рублей из Перу

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с таможней задержали партию более чем из полтонны кокаина, который контрабандно везли из Перу через РФ в Евросоюз. Стоимость груза на черном рынке составляет свыше 1,5 миллиарда рублей, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В результате были задержаны члены колумбийского картеля "Кали".

"Из незаконного оборота у них изъято 570 килограммов кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная превышает 5,5 миллиарда рублей", – приводит сообщение службы ТАСС.

Наркотические вещества направляли спрятанными в разобранном грузовом автомобиле, уточнила ФСБ.

Ранее подмосковный суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Моисеева, которого обвиняли в основании крупнейшей русскоязычной онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра". По данным инстанции, "Гидра" действовала с 2015 года по октябрь 2018 года в различных регионах РФ и Белоруссии. Участники преступлений связывались друг с другом через Сеть, а сбыт наркотиков совершали через тайники-закладки.

