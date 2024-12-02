Банда из 16 наркодилеров осуждена судом в Подмосковье

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Подмосковный суд приговорил к пожизненному заключению Станислава Моисеева, которого обвиняли в основании крупнейшей русскоязычной онлайн-площадки по продаже наркотиков "Гидра". Об этом пишет прокуратура региона.

Кроме того, в обвинительном приговоре, кроме Моисеева, которого называют организатором преступного сообщества, фигурирует еще 15 соучастников, включая Александра Чиркова, Андрея Трунова, Евгения Андреева, Ивана Корякина, Вадима Краснинского, Георгия Георгобиани, Артура Колесникова, Николая Билыка, Александра Храмова, Кирилла Гусева, Антона Гайкина, Алексея Гукалина, Михаила Домбровского, Александра Аминова и Сергея Чеха.

Их приговорили на различные сроки от 8 до 23 лет. Отбывать наказание Моисеев и 15 его соучастников будут в исправительных колониях особого и строгого режимов. Кроме того, организатор площадки обязан выплатить 4 миллиона рублей штрафа, а соучастники преступлений оштрафованы на общую сумму в 16 миллионов рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Суд выяснил, что "Гидра" действовала с 2015 года по октябрь 2018 года в различных регионах РФ и Белоруссии. Участники преступлений связывались друг с другом через Сеть, а сбыт наркотиков совершали через тайники-закладки. В общей сложности правоохранители изъяли почти тонну наркотиков и психотропных веществ.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов призвал провести тотальную проверку населения на предмет употребления наркотиков. По его задумке, ни один из наркозависимых не должен работать ни в администрации, ни в муниципалитете, ни в школе, ни в институте. Так, он предлагает проводить тесты на наркотики среди всех жителей страны.

