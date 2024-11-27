Милонов считает, что России нужна тотальная проверка населения на наркотики

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В России нужно провести тотальную проверку населения на наркотики, заявил "Газете.ру" депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он предлагает проводить тесты на наркотики среди жителей, чтобы без них "никуда" не пускали.

"Начать можно со всех госслужащих, не просто справочки из наркодиспансера, в котором никто, понятное дело, не состоит. А реальная проверка, чтобы никто из наркозависимых не смог попасть ни в один орган власти: ни в администрацию, ни в муниципалитет, ни в школу, ни в институт, везде без теста на наркотики, никуда не пускать", – заявил депутат.

Также он настаивает, что состояние наркотического опьянения не должно приравниваться к алкогольному. Парламентарий посетовал, что по закону за управление машиной в состоянии наркотического или алкогольного опьянения назначается одинаковое наказание, хотя генез совершенно разный.

Милонов также считает, что полицейским нужно искать не только закладчиков, но и изготовителей наркотических средств и организаторов торговли. Депутат напомнил, что в России за распространение наркотиков грозит очень жесткое наказание.

"Конечно, если бы я не был православным человеком, я бы сказал, что за организацию сбыта наркотиков нужна смертная казнь или точно пожизненное. Но, как мне кажется, очень мало реализации по организаторам, по тем, кто стоит во главе этих цепочек", – заявил Милонов.

Ранее ФСБ пресекла попытку транзитной перевозки тонны наркотика в страну Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого наркотика составила более 3,5 миллиарда рублей.

Сотрудники службы задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с наркотиком, которые позже хотели вывести в страну ЕС. За некоторое время до задержания фигуранты пытались сбыть 20 килограммов наркотика.

