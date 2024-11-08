Появились кадры задержания наркоторговцев, которые везли кокаин в ЕС через Россию

Видео: ЦОС ФСБ России

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видео задержания наркоторговцев, которые пытались совершить транзитную перевозку тонны кокаина в страну Европейского союза через Россию.

На видео показано, как сотрудники ФСБ ночью задерживают двух человек прямо в прицепе автомобиля. Они приказывают задержанным лечь на пол трейлера. Затем на них надевают наручники.

Прицеп находился в скрытом месте под крышей эллинга. Из тайника, оборудованного в двойной крыше, были извлечены брикеты с расфасованным наркотиком. На упаковке была надпись P.S.P и эмблема в виде клеверного листа.

Ранее сотрудники ФСБ задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с кокаином. Позже партию должны были отвезти в одну из стран ЕС.

Кроме того, за несколько часов до задержания, фигуранты пытались продать 20 килограммов наркотика. Он находился в тайнике в лесу. При извлечении тайника ФСБ задержала двоих россиян и одного эстонца.