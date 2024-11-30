Полицейские ликвидировали наркопритон в Зеленограде

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Полицейские обнаружили и ликвидировали наркопритон в Зеленограде, передает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Во время операции правоохранители задержали 51-летнюю ранее судимую местную жительницу по подозрению в систематическом предоставлении квартиры в 20 микрорайоне наркозависимым лицам для употребления там наркотических средств.

При обыске помещения были изъяты использованные шприцы со следами веществ и различные приспособления. К настоящему моменту уже установлены личности троих посетителей притона. Ими оказались мужчина и две женщины в возрасте от 35 до 40 лет.

В отношении них полицейскими составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей статьей КоАП РФ. При этом в отношении хозяйки квартиры возбуждено уголовное дело по статье "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее ФСБ пресекла попытку транзитной перевозки тонны наркотика в страну Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого наркотика составила более 3,5 миллиарда рублей.

Сотрудники службы задержали двоих граждан Балканских стран в Ленинградской области. Они загрузили в автомобиль 984 брикета с наркотиком, которые позже хотели вывести в страну ЕС. За некоторое время до задержания фигуранты пытались сбыть 20 килограммов наркотика.