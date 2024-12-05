Таможенники нашли валюту и серебро в мешке Деда Мороза из Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProTaможню"

Сотрудники Центральной почтовой таможни нашли три пачки валюты и серебро в новогоднем мешке Деда Мороза, который пытался отправить житель Санкт-Петербурга в Ригу. Об этом пресс-служба Федеральной таможенной службы РФ сообщила на сайте.

По данным ведомства, контрабанду выявили при сканировании посылки. Вместе с заявленной в декларации одеждой в мешке таможенники обнаружили завернутые в фольгу пачки банкнот – 18 тысяч евро, а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками, относящимися к группе тиреоидных средств. Товары направили на экспертизу, отметили в пресс-службе.

Как указали в ФТС, в действиях отправителя усматриваются признаки незаконного перемещения через таможенную границу товаров и/или транспортных средств международной перевозки. За такое нарушение может грозить штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией.

Ранее сотрудники таможни нашли в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом. Она лежала в картонной коробке среди упаковок с орехами. Получателем посылки числилась 64-летняя жительница Московской области, которая свою причастность отрицает. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

