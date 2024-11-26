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26 ноября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": таможенники нашли в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом

"Московский патруль": таможенники нашли в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом

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Таможенники обнаружили в посылке из Таиланда банку с гашишным маслом. Она находилась в картонной коробке среди упаковок с орехами. Получателем посылки числилась 64-летняя жительница Подмосковья, которая свою причастность отрицает.

В данный момент она находится под подпиской о невыезде. Если правоохранители установят, что заказ оформила эта пожилая женщина, то за контрабанду наркотиков в крупном размере ей грозит до 20 лет колонии и штраф в миллион рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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