Водитель, сбивший 5 пешеходов в Челябинске, арестован на 15 суток

Фото: телеграм-канал "Челябинск №1"

Водитель, сбивший пятерых пешеходов в Челябинске и уехавший с места ДТП, арестован. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой судебный участок № 2 Калининского района города.

"Судья назначил Корягину административный арест на срок 15 суток", – пишет издание.

Дорожная авария произошла 25 ноября, когда водитель иномарки BMW X6 наехал на горожан, которые стояли на углу улиц Братьев Кашириных и Чичерина. В результате пострадали пятеро человек, включая малолетнего ребенка.

Скрывшегося виновника ДТП удалось оперативно задержать. Оказалось, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже неоднократно лишался прав за вождение пьяным, а также был виновником нескольких аварий.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), а автомобиль нарушителя эвакуирован на штрафстоянку.

