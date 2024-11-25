СК возбудил уголовное дело после аварии с пьяным водителем в Челябинске

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Региональное управление СК РФ возбудило уголовное после ДТП с пьяным водителем в Челябинске, заявило ведомство в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что дело заведено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Кроме того, сотрудники СК осмотрели место произошедшего, назначили ряд экспертиз и выполняют другие действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

По предварительной версии, днем 25 ноября водитель BMW X6, который был в состоянии алкогольного опьянения, наехал на пешеходов на углу улиц Братьев Кашириных и Чичерина в Челябинске. В результате пострадали пятеро человек, включая малолетнего, их доставили в больницы.

Сам возможный виновник ДТП скрылся с места инцидента, но затем был оперативно задержан. Фигурант как минимум два раза лишался прав за вождение в нетрезвом виде – его лишали прав в 2012 и 2018 годах. Только с 2018 года он стал виновником как минимум 4 ДТП.

