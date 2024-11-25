Правоохранители задержали водителя иномарки, сбившего пешеходов в Челябинске

Фото: телеграм-канал "112"

Правоохранители в Челябинске задержали водителя иномарки, который сбил стоящих у проезжей части пешеходов и скрылся с места преступления. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По данным представителя ведомства, инцидент произошел на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль после наезда на людей продолжил движение и скрылся, не снижая скорости.

По информации, предоставленной региональным Минздравом, пострадали пять человек.

Правоохранители, в свою очередь, выяснили, что фигурант минимум два раза лишался прав за вождение в нетрезвом виде, передает РИА Новости со ссылкой на источник. Его лишали прав в 2012 и 2018 годах.

Согласно данным источника, этот человек также неоднократно привлекался к ответственности за управление автомобилем без водительского удостоверения. С 2018 года он как минимум четыре раза становился виновником дорожно-транспортных происшествий.

Между тем пассажирская "Газель" опрокинулась в Буйнакском районе Дагестана. ДТП произошло на республиканской автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате пострадали 10 человек. Погибших не было.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".