Нелегальные банкиры с оборотом 200 млн рублей задержаны в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержали участников трансграничной группировки, которые занимались обналичиванием и переводом денег в виде криптовалюты за границы РФ. Об этом заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Для осуществления подобной деятельности злоумышленники прикрывали свои офисы, которые находились в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах Москвы, под вывесками турфирм. При этом взаимодействовали с потенциальными клиентами участники группировки с помощью чата в одном из мессенджеров, уточняет Волк.

Сами злоумышленники с каждой транзакции получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 1% от суммы перевода. По предварительным данным, незаконный оборот средств составлял более 200 миллионов рублей. В связи с этим следователи завели уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, по которой участникам группировки может грозить до 7 лет лишения свободы.

Предполагаемому организатору этой группировки уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас следователи продолжают розыск остальных соучастников по данному делу.

"В ходе обысков в офисах и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства в различной валюте, печати, электронные носители информации, средства связи, а также иные предметы, имеющие доказательственное значение", – сказано в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей. Следствие установило, что доход от преступлений обвиняемых составил 11 миллионов рублей.

