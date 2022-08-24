В Ростовской области пресекли деятельность трех ОПГ, обналичивших более 10 млрд рублей

12:55
Фото: depositphotos/Grigorenko
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность трех организованных преступных групп, которые незаконно обналичили более 10 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
"Задокументирована причастность к оказанию незаконных банковских услуг (обналичивание, транзит, вывод за рубеж) членов трех межрегиональных ОПГ, аффилированных гражданину А., известному в криминальных кругах как крупнейший обнальщик региона. По предварительным данным, участники преступных сообществ обналичили свыше 10 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что суд назначил организатору, главному бухгалтеру и главному теневому операционисту ОПГ меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще один организатор преступной схемы, связанный с А., объявлен в розыск.
"Ранее Ленинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу преступным связям организатора", – добавили в ФСБ.
Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей.
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