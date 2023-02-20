ФСБ задержала сотрудников ПФР за хищение более 2 млрд рублей в Ингушетии

Фото: ФСБ

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии выявили в Ингушетии преступную группу из числа работников Пенсионного фонда и "Почты России", причастных к хищению более 2 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищениях бюджетных средств Пенсионного фонда РФ", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав преступной группы входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда и "Почты России". По данным следствия, в 2019–2021 годах злоумышленники нанесли ущерб бюджетной системе РФ в размере более 2 миллиардов рублей.

В пресс-службе "Почты России" отметили, что сотрудники регионального отделения оказывают содействие следствию.

"Сотрудники службы безопасности макрорегиона Северный Кавказ АО "Почта России" оказывают полное содействие следствию в расследовании преступления. Клиенты компании в результате мошеннических действий не пострадали", – уточняется в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ задержали в Москве троих человек – двух жительниц столицы и приезжего мужчину, обвиняемых в организации незаконного бизнеса по обналичиванию денег с оборотом более 100 миллионов рублей.

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