Профессор МГТУ имени Баумана стал фигурантом уголовных дел о взятках от студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело в отношении бывшего преподавателя физики из МГТУ имени Баумана Исмаила Алиева. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.

Дело о взятке в отношении специалиста возбудили по части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ ("Получение взятки"). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

По информации правоохранительных органов, Алиев в феврале 2022 года получил от студента-второкурсника 20 тысяч рублей за сдачу академической задолженности по физике. Также преподавателя подозревают в причастности к еще шести аналогичным эпизодам, которые пришлись на сентябрь и ноябрь 2021 года, а также январь и март 2022 года.

Как утверждают в пресс-службе МГТУ имени Баумана, Исмаил Алиев несколько месяцев назад покинул университет и больше там не преподает. Также в образовательном учреждении выразили готовность сотрудничать со следствием.

В декабре 2022 года генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в прошедшем году правоохранительные органы страны выявили взятки почти на 2 миллиарда рублей.

Он уточнил, что чаще всего взятки передаются наличными деньгами, однако он привел в пример возбужденные уголовные дела против сибирских инспекторов, которые получали взятки от угольного предприятия в виде товара.

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