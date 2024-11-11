Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье

Полиция ликвидировала нарколабораторию в подмосковном Ступине. По данным МВД, подозреваемый арендовал ангар в деревне Ольховка. Там он организовал производство запрещенных веществ.

В результате рейда оперативники обнаружили более 9 килограммов кристаллического вещества и 250 литров химикатов, которые используются при производстве наркотиков.

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