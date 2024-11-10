Новости регионов: участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области закрыли из-за снегопада

Из-за снежного бурана закрыли участок трассы М-5 "Урал" в Челябинской области длиной 300 километров. На дорогах ограничена видимость. Водителей призывают быть максимально осторожными.

На Камчатке извергающийся вулкан Шивелуч вновь выбросил столб пепла высотой около четырех километров. Больше всего от активности вулкана пострадал ближайший к нему поселок Ключи. Там все покрылось толстым слоем пепла.

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