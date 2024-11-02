Москвичам рекомендовали пересесть на городской транспорт из-за интенсивного движения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт из-за интенсивного движения на дорогах.

Так, оно наблюдается на внутренних сторонах МКАД возле съезда на Проектируемый проезд № 8 375, ТТК около 1-го Кожуховского проезда и Садового кольца в районе Садовой-Самотечной улицы.

Во второй половине дня также ожидаются затруднения на дорогах, отметило ведомство в своем телеграм-канале. Они могут возникнуть на внутренней стороне ТТК (от Беговой улицы до Рижской эстакады), а также по направлению в Подмосковье на Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Департамент обратил внимание, что в субботу, 2 ноября, разъезд начнется раньше, примерно в 16:00.

Ранее пресс-служба ведомства предупреждала об ограничении движения 2–6 ноября на участке улицы Моховой. Причиной для этого станет проведение марафона "Знание. Первые".

Ограничения снимут в 06:00 6-го числа. Пока они действуют, машины не смогут проехать по крайней правой полосе в районе дома 1 по Манежной площади.