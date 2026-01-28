Город выставил на торги пять нежилых помещений в Метрогородке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукцион пять коммерческих помещений в районе Метрогородок. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены на первых этажах новостроек по адресу Открытое шоссе, дом 24, корпус 11, и дом 30. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров. Все они подключены к основным инженерным коммуникациям и имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса.

По словам Пуртова, коммерческие помещения площадью от 100 до 300 квадратных метров достаточно популярны у участников городских аукционов. В прошлом году было реализовано около 600 таких объектов.

Прием заявок на участие в аукционах завершится с 3 февраля по 16 марта. Сами торги пройдут с 10 февраля по 25 марта. Принять участие в открытых аукционах могут зарегистрированные на онлайн-платформе "Росэлторг" пользователи, у которых есть усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось, что в 2025 году город продал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большая часть реализованных помещений имеет свободное назначение и подходит для организации практически любого вида бизнеса.