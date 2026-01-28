Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 11:49

Город

Город выставил на торги пять нежилых помещений в Метрогородке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукцион пять коммерческих помещений в районе Метрогородок. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены на первых этажах новостроек по адресу Открытое шоссе, дом 24, корпус 11, и дом 30. Их площадь составляет от 100,9 до 211 квадратных метров. Все они подключены к основным инженерным коммуникациям и имеют свободное назначение, поэтому подойдут для любого бизнеса.

По словам Пуртова, коммерческие помещения площадью от 100 до 300 квадратных метров достаточно популярны у участников городских аукционов. В прошлом году было реализовано около 600 таких объектов.

Прием заявок на участие в аукционах завершится с 3 февраля по 16 марта. Сами торги пройдут с 10 февраля по 25 марта. Принять участие в открытых аукционах могут зарегистрированные на онлайн-платформе "Росэлторг" пользователи, у которых есть усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ранее сообщалось, что в 2025 году город продал на аукционах около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров. Большая часть реализованных помещений имеет свободное назначение и подходит для организации практически любого вида бизнеса.

"Торги Москвы": объекты в САО

Читайте также


город

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика