Почти 1,5 тыс нежилых помещений реализовала Москва в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Около 1,5 тысячи коммерческих помещений общей площадью 242 тысячи квадратных метров Москва продала на аукционах в 2025 году, сообщает aif.ru со ссылкой на заммэра, руководителя департамента экономической политики и развития столицы Марию Багрееву.

По словам вице-мэра, нежилые помещения пользуются высоким спросом у предпринимателей, а город предлагает широкий ассортимент такой недвижимости, что позволяет бизнесу выбрать оптимальный вариант под любые нужды. Большая часть реализованных помещений имеет свободное назначение и подходит для организации практически любого вида бизнеса.

"На один лот в ходе торгов претендовали 7 человек. Наиболее популярными у предпринимателей стали небольшие пространства площадью до 100 квадратных метров – на них пришлось около половины проданных в прошлом году помещений", – поделилась Багреева.

При этом больше всего объектов было реализовано в Восточном административном округе – 223. На втором месте оказался Западный – 196, а на третьем Центральный – 169, добавила она.

В свою очередь, глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что бизнес в первую очередь обращает внимание на помещения, расположенные в местах с высокой проходимостью, например, около станций метро и транспортно-пересадочных узлов.

"Особой популярностью в прошлом году пользовались пространства на первых этажах – они составили 65% от всех реализованных лотов", – добавил он.

Городские торги продолжаются и в 2026 году. Москва уже выставила на аукционы 14 нежилых помещений свободного назначения на Новогиреевской улице.

Их площадь составляет от 28,5 до 194,5 квадратного метра. При этом 9 из 14 помещений находятся на первом этаже, а 5 – на втором. Заявки на участие в аукционах принимаются до 29 января, а сами они пройдут 5 февраля.