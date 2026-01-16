Москва выставила на торги 17 нежилых помещений в Некрасовке

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на городские торги 17 нежилых помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он рассказал, что площадь наименьшего помещения составляет 49,7 квадратного метра, а наибольшего – 105,6 квадратных метров. Все объекты расположены в многоэтажных домах и подходят для любого бизнеса. Пуртов подчеркнул, что у них нет ограничений по использованию.

Объекты находятся по адресам улица Маресьева, дом 10, корпуса 1, 2 и 3. Прием заявок на участие в аукционах продлится до 2 и 24 февраля 2026 года. Сами торги состоятся в период с 10 февраля по 3 марта.

Принять участие в открытых аукционах могут зарегистрированные на онлайн-платформе "Росэлторг" пользователи, которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись.

Продавцом выступает казенное предприятие "Управление гражданского строительства", подведомственное столичному департаменту городского имущества.

Ранее на городские торги выставили два помещения для бизнеса в Коптеве. Объекты свободного назначения, выставленные на торги, находятся на первом этаже многоквартирного дома по адресу 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1. Их площадь составляет 109,5 и 156,2 квадратного метра.

