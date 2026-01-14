Пять нежилых помещений выставлены на торги в Северном районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Пять нежилых помещений свободного назначения выставлены на торги в Северном районе Москвы. Об этом сообщил глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Предприниматели могут приобрести пять нежилых помещений в этом районе площадью от 151 до 248,3 квадратного метра. Все они находятся на первых этажах, имеют свободное назначение и могут быть использованы для организации магазинов или аптек, центров оказания различных услуг – от медицинских до образовательных – и других востребованных в новых микрорайонах видов бизнеса", – указал Пуртов, слова которого привел портал мэра и правительства столицы.

Объекты находятся неподалеку от станции Долгопрудная МЦД-1, Новодачного и Дмитровского шоссе. Все они расположены по адресу Долгопрудная аллея, дом 15, корпуса 1, 3 и 5.

Для участия в аукционе нужна регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись. Прием заявок завершится 19 января, а сами аукционы состоятся 27 января.

Ранее городские власти выставили на торги три помещения свободного назначения около станции метро "Молодежная" в районе Кунцево. Площадь каждого из них не превышает 100 квадратных метров.

Все объекты находятся на первом этаже дома 3 на улице Маршала Сергеева и имеют отдельный вход. Прием заявок завершится 19 января, а торги пройдут 28 января.

