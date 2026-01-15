Форма поиска по сайту

15 января, 10:27

Город

На городские торги выставили два помещения для бизнеса в Коптеве

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городские торги выставили два помещения для бизнеса в Коптеве, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что район привлекателен для ведения бизнеса из-за транспортной инфраструктуры, близости к Северо-Западной хорде, наличия зеленых зон и высокой плотности жилой застройки. Это поможет обеспечить стабильный поток клиентов и рентабельность предприятия.

Помещения свободного назначения, выставленные на торги, находятся на первом этаже многоквартирного дома по адресу 3-й Новомихалковский проезд, дом 8/1. Их площадь составляет 109,5 и 156,2 квадратного метра.

"Такие объекты оптимально подходят для открытия кафе, детских развивающих центров, магазинов товаров повседневного спроса или сервисных центров", – передает слова Пуртова портал мэра и правительства Москвы.

У помещений есть отдельный вход, кроме того, они подключены к основным инженерным коммуникациям. Для того чтобы принять участие в торгах, нужна регистрация на электронной площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Прием заявок завершится 23 января. Открытые аукционы пройдут 30 января.

Ранее сообщалось, что Москва планирует передать 2 спорткомплекса в долгосрочную аренду частным операторам в рамках программы по повышению эффективности управления объектами массового спорта.

Данная программа была запущена в 2023 году. С тех пор в 25-летнюю аренду уже передано 10 объектов, включая спорткомплексы, бассейны и теннисный корт.

