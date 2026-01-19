Форма поиска по сайту

Новости

19 января, 07:26

Город

Город выставил на торги 14 помещений на Новогиреевской улице

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Москва выставила на аукционы 14 нежилых помещений свободного назначения на Новогиреевской улице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"На городских аукционах регулярно реализуются коммерческие помещения в новых домах. Как правило, победители торгов используют их для открытия магазинов по продаже товаров повседневного спроса, аптек, пунктов выдачи заказов, медицинских и ветеринарных кабинетов, кафе и других организаций", – рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Площадь помещений на Новогиреевской улице составляет от 28,5 до 194,5 квадратного метра. Они располагаются в доме 5а, корпусе 2. При этом 9 из 14 помещений находятся на первом этаже, а 5 – на втором.

Заявки на участие в торгах принимаются до 29 января. Аукционы состоятся 5 февраля на электронной площадке "Росэлторг".

Ранее Москва выставила на городские торги 17 нежилых помещений свободного назначения в районе Некрасовка. Площадь наименьшего помещения составляет 49,7 квадратного метра, а наибольшего – 105,6. Все объекты расположены в многоэтажных домах и подходят для любого бизнеса. Прием заявок на участие в аукционах продлится до 2 и 24 февраля 2026 года.

