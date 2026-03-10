Американская компания Anthropic подала в суд на Пентагон

Фото: depositphotos/icholakov01

Американская технологическая компания в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Anthropic подала иск к Пентагону из-за стремления ведомства внести организацию в черный список по вопросам нацбезопасности. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Эти действия являются беспрецедентными и незаконными. Конституция не позволяет правительству использовать свою огромную власть для наказания компании за ее защищенную свободу слова", – отметили в Anthropic.

Главным поводом конфликта между Минобороны США и Anthropic стали расхождения во взглядах в вопросе применения ИИ в военных целях. В компании потребовали соблюдать жесткие этические ограничения и запретили использовать ИИ в массовой слежке за американцами или в системах автономного летального оружия.

В свою очередь, Пентагон не согласился в требованиями и обвинил главу Anthropic Дарио Амодея в желании лично контролировать армию США и ставить под угрозу национальную безопасность страны.

Ранее сообщалось, что руководство НАТО планирует внедрить технологии искусственного интеллекта, чтобы находить и классифицировать "ложную информацию" в реальном времени.

Предполагается применение машинного обучения для автоматического выявления "ИИ-дезинформации" и создания "цифровых ИИ-персон", взаимодействующих с уязвимыми группами населения для "укрепления их устойчивости к манипуляциям".