МВД РФ: замена домофона является одним из самых распространенных предлогов мошенников

Фото: depositphotos/agnormark.gmail.com

Замена домофона является одним из самых распространенных предлогов мошенников, с которого начинается атака, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

По данным ведомства, аферисты сообщают о якобы грядущей модернизации оборудования, необходимости привязать ключи или добавить жильцов в новую систему, а затем просят продиктовать код из СМС для подтверждения.

Схема работает благодаря своей бытовой правдоподобности – тема кажется привычной и не вызывает настороженности.

В МВД рекомендуют заранее сохранить в телефоне официальные контакты управляющей компании или председателя товарищества собственников жилья (ТСЖ), а также перепроверять любую информацию о работах с общедомовым имуществом.

"И главное – коды из СМС не имеют никакого отношения к домофонам. Не передавайте их никому и никогда", – заключили в МВД.

Ранее сообщалось, что аферисты разработали новый двухэтапный сценарий обмана, связанный с продажей биологически активных добавок (БАД). Сначала пожилому человеку поступает звонок от лжепродавца, который настойчиво предлагает приобрести БАД. Если пенсионер соглашается, оформляет заказ и получает товар, в дело вступает его подельник.