10 марта, 07:40

Наука
Астрофизик Леб: комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение

Астрофизик заявил о возможном искусственном происхождении кометы 3I/ATLAS

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Комета 3I/ATLAS может иметь искусственное происхождение, сообщил в своем блоге профессор Гарвардского университета, астрофизик Ави Леб.

Вместе с итальянскими коллегами он изучил снимки с телескопа Hubble и обнаружил, что 3 струи газа, пыли и льда, исходящие от ядра, образуют симметричную структуру.

По его мнению, они напоминают искусственно созданные двигатели космического корабля. Впрочем, ученый подчеркнул, что окончательные выводы делать пока рано.

Комета 3I/ATLAS вошла в Солнечную систему в начале июля прошлого года. Объект представляет собой комету с ядром диаметром до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

NASA считает, что комета могла прилететь из звездной системы, значительно более древней, чем Солнечная. В конце октября был зарегистрирован первый сигнал от 3I/ATLAS.

По мере приближения к Солнцу объект сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. 19 декабря 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку.

В конце декабря в изменении формы хвоста 3I/ATLAS была обнаружена новая, 14-я аномалия. У объекта нашли два отдельных запаса льда у полюсов. Уточнялось, что вероятность такого природного совпадения всего 0,0025%.

