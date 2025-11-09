Ученые поймали первый сигнал от космического объекта 3I/ATLAS

Фото: depositphotos/clearviewstock

Ученые поймали первый радиосигнал от космического объекта 3I/ATLAS, движущегося к Земле. Об этом сообщает портал The Astronomer’s Telegram.

Радиосигнал был принят 24 октября радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Уточняется, что прошлые попытки обнаружить сигнал в тех же линиях поглощения провалились.

Как сообщает РИА Новости, космический объект 3I/ATLAS заметили 1 июля этого года. Специалисты установили, что это комета из другой звездной системы. Облако газа и пыли вокруг ядра составляет примерно 24 километра в диаметре. Ученые предполагают, что комете более семи с половиной миллиардов лет, что делает ее старше Солнца на три миллиарда лет.

Ученый из Гарвардского Университета Ави Леб сообщил, что в марте 2026 года, когда 3I/ATLAS будет проходить в районе Юпитера, космический аппарат "Юнона" попытается поймать сигнал от него на низких частотах.

Ранее специалисты объяснили возникновение туманности Красный Паук. Она сформировалась в результате эволюции солнцеподобных звезд, которые сбрасывают внешние слои. Ученые полагают, что через миллиарды лет Солнце также может превратиться в подобную планетарную туманность.

В октябре ученые разработали и впервые применили новую технологию, позволившую сделать самое четкое изображение звезды в истории наблюдений с наземных телескопов. Прорыв в космических наблюдениях получился благодаря так называемому фотонному фонарю.