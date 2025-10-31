Ученый Кравченко: туманность Красный Паук возникла из-за эволюции звезд

Фото: esawebb.org

Туманность NGC 6537, она же Красный Паук, возникла из-за эволюции солнцеподобных звезд. Об этом Агентству "Москва" рассказала старший научный сотрудник Московского физико-технического института (МФТИ) Евгения Кравченко.

По словам ученого, такие туманности образуются, когда звезды "сбрасывают внешние слои". Она отметила, что эти космические объекты могут показывать, как меняются звезды со временем.

"Полагают, что наше Солнце также образует планетарную туманность через миллиарды лет, когда в ее ядре закончится водородное топливо", – сказала Кравченко.

Туманность Красный Паук никак не влияет на Землю, потому что находится от нее слишком далеко – на расстоянии больше 3 тысяч световых лет. Увидеть невооруженным глазом эту туманность нельзя, но можно заметить в телескоп от 200 миллиметров, добавила старший научный сотрудник МФТИ.

СМИ сообщали, что инфракрасный космический телескоп "Джеймс Уэбб" раскрыл новые детали этой планетарной туманности на фоне тысяч звезд.

Ранее стало известно, что ученые разработали технологию, которая позволила сделать самое четкое изображение звезды в истории наблюдений с наземных телескопов. Прорыв получился благодаря так называемому фотонному фонарю. Это устройство делит свет любой звезды на отдельные каналы.

