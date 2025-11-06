Тайконавты застряли в космосе после столкновения корабля с неопознанными объектами

Фото: ТАСС/ AP/Ng Han Guan

Экипаж космической миссии "Шэньчжоу-20" оказался заблокирован на орбите из-за столкновения корабля с неопознанными объектами, сообщило Китайское управление пилотируемых космических исследований.

Тайконавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе должны были вернуться на Землю за день до случившегося и уже передали ключи от космической станции "Тяньгун" новому составу миссии "Шэньчжоу-21", однако их возвращение пришлось отложить.

"В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков", – сообщили в космическом агентстве, не уточняя возможные даты возвращения специалистов.

Экипаж находился на орбите около шести месяцев, выполняя программу исследований на станции. На смену им был запущен другой корабль с тремя тайконавтами и четырьмя мышами на борту.

