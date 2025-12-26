Ученый Леб: у межзвездного объекта 3I/ATLAS есть 14-я аномалия

Фото: ТАСС/Роман Канащук

В изменении формы хвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая, 14-я аномалия. Об этом рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб, сообщает телеканал "360".

По словам исследователя, у объекта, судя по всему, есть два отдельных запаса льда у полюсов. Вероятность такого природного совпадения всего 0,0025%.

"Два крупных резервуара льда расположены вблизи полюсов вращения 3I/ATLAS так, что один из них оказывается на дневной стороне, когда комета приближается к Солнцу с большого расстояния, а другой – когда она удаляется из Солнечной системы", – пояснил Леб.

Он также указал, что они оба находятся в пределах восьми градусов от ближайшего полюса вращения, когда обращены к Солнцу. Без этого совпадения антихвост объекта демонстрировал бы более сильные колебания.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Объект представляет собой комету с ядром диаметром до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

По версии NASA, комета могла прилететь из звездной системы, значительно более древней, чем Солнечная. В конце октября был зарегистрирован первый сигнал от 3I/ATLAS.

В декабре, по мере приближения к Солнцу, объект сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. 19 декабря 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Следующей точкой на пути кометы станет Юпитер.