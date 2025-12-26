Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 декабря, 11:39

Наука
Главная / Новости /

Ученый Леб: у межзвездного объекта 3I/ATLAS есть 14-я аномалия

Ученый сообщил о 14-й аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS

Фото: ТАСС/Роман Канащук

В изменении формы хвоста межзвездного объекта 3I/ATLAS обнаружена новая, 14-я аномалия. Об этом рассказал ученый из Гарвардского университета Ави Леб, сообщает телеканал "360".

По словам исследователя, у объекта, судя по всему, есть два отдельных запаса льда у полюсов. Вероятность такого природного совпадения всего 0,0025%.

"Два крупных резервуара льда расположены вблизи полюсов вращения 3I/ATLAS так, что один из них оказывается на дневной стороне, когда комета приближается к Солнцу с большого расстояния, а другой – когда она удаляется из Солнечной системы", – пояснил Леб.

Он также указал, что они оба находятся в пределах восьми градусов от ближайшего полюса вращения, когда обращены к Солнцу. Без этого совпадения антихвост объекта демонстрировал бы более сильные колебания.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Объект представляет собой комету с ядром диаметром до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

По версии NASA, комета могла прилететь из звездной системы, значительно более древней, чем Солнечная. В конце октября был зарегистрирован первый сигнал от 3I/ATLAS.

В декабре, по мере приближения к Солнцу, объект сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. 19 декабря 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Следующей точкой на пути кометы станет Юпитер.

Читайте также


наука

Главное

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика