19 декабря, 14:56

Путин в шутку назвал комету 3I/ATLAS секретным оружием РФ

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Владимир Путин в рамках прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в шутку назвал межзвездную комету 3I/ATLAS российским секретным оружием.

Президенту поступил конспирологический вопрос, не является ли комета космическим кораблем или в целом объектом искусственного происхождения.

"Это секретная информация: это наше секретное оружие, но мы будем применять его только в самом крайнем случае", – пошутил российский лидер, добавив, что Россия выступает против размещения любого рода оружия в космическом пространстве.

При этом глава государства подчеркнул, что 3I/ATLAS не несет никакой угрозы Земле. Ведь комета находится слишком далеко от планеты, а в случае необходимости можно "послать ее к Юпитеру".

"В начале следующего года комета покинет Солнечную систему", – заключил президент.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Он представляет собой комету с ядром диаметром до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

NASA полагает, что комета могла прилететь из звездной системы, значительно более древней, чем Солнечная. В конце октября южноафриканский радиотелескоп MeerKAT зарегистрировал первый сигнал от 3I/ATLAS.

В декабре, по мере приближения к Солнцу, объект сначала светился красным, затем зеленым, а позже приобрел золотой оттенок. 19 декабря 3I/ATLAS прошел через ближайшую к Земле точку. Следующей точкой на пути кометы, при условии подтверждения сохранения траектории, станет Юпитер.

