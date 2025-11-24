Зона интенсивных полярных сияний начала формироваться над Россией

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Земля оказалась под влиянием корональной дыры на Солнце, в связи с чем над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)", – уточняется в сообщении.

При этом центр интенсивности аврорального овала на данный момент фиксируется в Восточной Сибири. Тем не менее, по прогнозам специалистов, он придет в центральные европейские части страны через 3–4 часа.

Ученые также указали, что планета попала под влияние корональной дыры раньше прогноза на 48 часов. Спутники фиксируют быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра, однако магнитных бурь пока не наблюдается.

В ночь на 20 ноября ученые зафиксировали формирование и отрыв гигантского "царя-протуберанца" от Солнца. В момент отделения размеры космического объекта превысили 1 миллион километров, что оказалось в 80 раз больше диаметра Земли.

При этом до этого оттуда же было выброшено большое облако плазмы, которое предположительно должно было ударить по объекту 3I/ATLAS, находящемуся в 230 миллионах километров от Солнца.