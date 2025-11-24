Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 17:29

Наука

Зона интенсивных полярных сияний начала формироваться над Россией

Фото: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Земля оказалась под влиянием корональной дыры на Солнце, в связи с чем над Россией формируется зона интенсивных полярных сияний. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"В восточном полушарии Земли в данный момент наблюдается быстрый рост зоны полярных сияний, нижняя граница которой спустилась за последние полчаса до широт примерно 55 градусов (Москва, Казань, Нижний Новгород)", – уточняется в сообщении.

При этом центр интенсивности аврорального овала на данный момент фиксируется в Восточной Сибири. Тем не менее, по прогнозам специалистов, он придет в центральные европейские части страны через 3–4 часа.

Ученые также указали, что планета попала под влияние корональной дыры раньше прогноза на 48 часов. Спутники фиксируют быстрый рост скорости и температуры солнечного ветра, однако магнитных бурь пока не наблюдается.

В ночь на 20 ноября ученые зафиксировали формирование и отрыв гигантского "царя-протуберанца" от Солнца. В момент отделения размеры космического объекта превысили 1 миллион километров, что оказалось в 80 раз больше диаметра Земли.

При этом до этого оттуда же было выброшено большое облако плазмы, которое предположительно должно было ударить по объекту 3I/ATLAS, находящемуся в 230 миллионах километров от Солнца.

Специалисты предупредили о сложной геомагнитной обстановке на неделе

Читайте также


наука

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика