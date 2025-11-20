От Солнца отделился "царь-протуберанец"

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали формирование и отрыв гигантского "царя-протуберанца" от Солнца в ночь на 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"По размеру не сказать, что сильно уступает легендарному протуберанцу 1946 года Grand Daddy", – подчеркнули ученые.

В момент отделения размеры космического объекта превысили миллион километров, что оказалось в 80 раз больше диаметра Земли. Эксперты уточняют, что источник этих процессов находится на обратной стороне звезды и не виден с Земли.

При этом 3 дня назад оттуда же было выброшено большое облако плазмы, которое предположительно должно ударить по объекту 3I/ATLAS, находящемуся в 230 миллионах километров от Солнца, уже 21-го числа.

"Не исключено, что оба события <...> имеют общий источник на Солнце и, возможно, связаны с тем же центром 4 274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне", – отметили в РАН.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему еще в начале июля. Исследователи предположили, что он имеет искусственное происхождение. По их расчетам, астрономическое тело движется со скоростью около 60 километров в секунду, которая будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу.

Согласно точному прогнозу астрономов, крупный выброс плазмы с обратной стороны Солнца, зафиксированный 17 ноября, ударит по 3I/ATLAS около 15:00 по московскому времени 21-го числа.

При этом ученые NASA заверяют, что объект не угрожает Земле и другим планетам Солнечной системы.

