Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 12:09

Наука

От Солнца отделился "царь-протуберанец"

Видео: телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

Ученые зафиксировали формирование и отрыв гигантского "царя-протуберанца" от Солнца в ночь на 20 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"По размеру не сказать, что сильно уступает легендарному протуберанцу 1946 года Grand Daddy", – подчеркнули ученые.

В момент отделения размеры космического объекта превысили миллион километров, что оказалось в 80 раз больше диаметра Земли. Эксперты уточняют, что источник этих процессов находится на обратной стороне звезды и не виден с Земли.

При этом 3 дня назад оттуда же было выброшено большое облако плазмы, которое предположительно должно ударить по объекту 3I/ATLAS, находящемуся в 230 миллионах километров от Солнца, уже 21-го числа.

"Не исключено, что оба события <...> имеют общий источник на Солнце и, возможно, связаны с тем же центром 4 274, который на прошлой неделе, еще находясь в зоне видимости Земли, произвел две самых крупных вспышки года X5.1 и X4.0, а сейчас находится как раз на невидимой солнечной стороне", – отметили в РАН.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему еще в начале июля. Исследователи предположили, что он имеет искусственное происхождение. По их расчетам, астрономическое тело движется со скоростью около 60 километров в секунду, которая будет увеличиваться по мере приближения к Солнцу.

Согласно точному прогнозу астрономов, крупный выброс плазмы с обратной стороны Солнца, зафиксированный 17 ноября, ударит по 3I/ATLAS около 15:00 по московскому времени 21-го числа.

При этом ученые NASA заверяют, что объект не угрожает Земле и другим планетам Солнечной системы.

Читайте также


наука

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика