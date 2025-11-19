Крупное облако солнечной плазмы ударит по объекту 3I/ATLAS 21 ноября

Фото: gemini.edu

Крупный выброс плазмы, выявленный на обратной стороне Солнца 17 ноября, ударит по межзвездному объекту 3I/ATLAS примерно в 15:00 по московскому времени 21 ноября. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук в своем телеграм-канале.

Ранее 3I/ATLAS уже подвергался атакам со стороны солнечной плазмы, когда пролетал за Солнцем. Сейчас, по мнению ученых, есть шанс, что последствия нового удара по объекту будут видны напрямую с Земли.

"Впрочем, рассчитывать на это с большой уверенностью не приходится – небесное тело все еще наблюдается с очень низким разрешением", – уточнили в РАН.

3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Небесное тело представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

По предварительным данным, угрозы для Земли данный объект не представляет. Однако СМИ и ученый из Гарвардского университета Ави Леб обратили внимание на "странную траекторию" 3I/ATLAS для маневра Оберта. Это заставило исследователей задуматься о внеземном происхождении объекта.

В конце октября радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке поймал первый сигнал от 3I/ATLAS. Спустя время ученые обнаружили, что у объекта нет признаков распада после прохождения рядом с Солнцем, поэтому комета продолжает существовать как единое тело. Леб удивился этому факту.

По словам ученого, теперь его коллегам, которые не считают, что объект является кометой, а не инопланетным кораблем, предстоит объяснить данное свойство. Независимое агентство NASA уже запланировало на 19 ноября брифинг по поводу 3I/ATLAS.

Леб также заявил, что комета будет наиболее близка к Земле 19 декабря – расстояние составит 267 миллионов километров.

