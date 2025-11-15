Астроном Леб: 3I/ATLAS продемонстрировал признаки искусственного происхождения

Фото: AP Photo/NASA/European Space Agency

Признаки искусственного происхождения выявлены у космического объекта 3I/ATLAS. Об этом сообщил ученый из Гарвардского университета Ави Леб на платформе Medium.

Исследователь прокомментировал пост на портале Astronomer’s, размещенный в телеграм-канале вместе с кадрами объекта от 11 ноября. Из этой публикации следует, что у 3I/ATLAS не наблюдается признаков распада после прохождения рядом с Солнцем. В результате естественная комета продолжает существовать как единое тело.

Леб удивился этому факту. Он подчеркнул, что таким образом была выявлена новая аномалия у 3I/ATLAS. По его словам, теперь его коллегам, которые не считают, что объект является кометой, а не инопланетным кораблем, предстоит объяснить данное свойство.

Межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вошел в Солнечную систему в начале июля. По данным Европейского космического агентства, объект похож на комету из другой системы.

По предварительным данным, угрозы для Земли 3I/ATLAS не представляет. СМИ утверждали, что о происхождении объекта свидетельствует его траектория движения. Он представляет собой комету диаметром ядра до 20 километров и является третьим межзвездным объектом в системе.

Леб уже обращал внимание на "странную траекторию" 3I/ATLAS для маневра Оберта, которая заставила ученых задуматься о внеземном происхождении объекта. Он также уточнял, что комета будет наиболее близка к Земле 19 декабря – расстояние составит 267 миллионов километров.

В конце октября радиотелескоп MeerKAT в Южной Африке поймал первый сигнал от 3I/ATLAS.

