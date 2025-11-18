Фото: ТАСС/Zuma

NASA проведет брифинг, посвященный межзвездному объекту 3I/ATLAS, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Мероприятие состоится 19 ноября в 23:00 по московскому времени. Трансляцию брифинга можно будет увидеть на веб-сайте агентства, на канале YouTube, а также через стриминговый сервис Amazon Prime.

Ожидается, что ученые обнародуют некоторые имеющиеся у них материалы. В ИКИ РАН предположили, что специалисты покажут ранее закрытые данные с камеры HiRISE, расположенной на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter на орбите вокруг Марса.

По данным российских ученых, детализация снимков составит около 30 километров, что является наиболее точными снимками межзвездного объекта, которыми располагает человечество.

Межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS) вошел в Солнечную систему в начале июля. По данным Европейского космического агентства, объект похож на комету из другой системы. Позже ряд ученых высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы. По данным специалистов, 3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться

